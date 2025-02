Bobo Seduto, statua per Staino

Una statua per Sergio Staino. La mostra dedicata al vignettista termina domenica (ma trasloca a palazzo Strozzi Sacrati di Firenze), con un evento da ricordare. Alle 15 all’Acciaiolo sarà svelata ‘Bobo Seduto’, la statua che raffigura il celebre personaggio di Staino. "Con la statua di Bobo rafforziamo ulteriormente il legame tra la figura di Sergio Staino e la città di Scandicci – ha detto la sindaca Sereni – e lo facciamo in un luogo a lui caro. Noi siamo la prima amministrazione che non collabora più con Sergio, ma che ora lavora per promuovere e valorizzare la sua eredità". La statua verrà collocata nel parco del castello, all’altezza dell’ingresso principale di via Pantin. Contestualmente al Comune saranno donate delle opere di Staino da parte di un cittadino, Claudio Corticelli.