Bobo Rondelli canta Piero Ciampi fra un bicchiere di vino e poche luci

"Quando lo canto mi sento come un attore al cospetto di Shakespeare. Piero è un titano Faccio l’interprete delle sue canzoni anche per essere un tramite. E’ spero che grazie a me, altri si avvicinino alla poesia di Ciampi". Da artista a artista, da livornese a livornese. Bobo Rondelli canta Piero Ciampi e rievoca lo spirito del suo punto di riferimento ideale stasera alle 21,30 al Buh! Che ieri sera l’ha visto presentare il meglio del suo cantautorato maturo e contemporaneo. Sì, perché Roberto "Bobo" Rondelli le canzoni le crea proprio bene e, con quell’aria un po’ indolente, un po’ guascona, che caratterizza il personaggio, è riuscito a fotografare, con "cuore libero", le "anime storte" della sua terra e della Toscana in genere. Dando vita a una canzone d’autore assolutamente personale e caratteristica. Questo atipico e versatile attore. performer e chansonnier nato nel marzo 1963 a Livorno continua a vivere con verve anticonformista e un po’ bohémien un’invidiabile parabola artistica e si conferma storyteller di classe. Naturalmente alla sua maniera, cioè con disincantata ironia e con una poesia dolce amara. Anche se poi confessa: "Non mi sento un poeta, sono un artigiano, un raccatta storie. Racconto la gente normale, con i suoi problemi". Forse per questo stasera propone al Buh! un intero spettacolo dedicato all’illustre concittadino: il concerto - spettacolo "Ciampi ve lo faccio vedere io", in cui un ispirato Rondelli rende omaggio a quel magnifico alfiere del tagliente e spiazzante cantautorato poetico che agitò gli animi del post neorealismo italiano. Questo show minimale in cui la scenografia è composta da un tavolino, un bicchiere di vino e poche luci, è in giro da un po’ e in ogni tappa del tour ha ricevuto grandi applausi. Lo spettacolo viene presentato a Firenze in versione duo con un live voce chitarra e pianoforte, in cui Bobo sarà accompagnato da Fabio Marchiori al piano. A seguire dj set con Italians a Go-Go (Ciulla e Cipo).

Giovanni Ballerini