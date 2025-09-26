Blue Clinic, presto un centro più moderno. E la piscina per la riabilitazione resterà aperta

La piscina della Blue Clinic resterà aperta: lo ha assicurato la nuova dirigenza del centro medico specializzato in riabilitazione fisico-motoria, medicina dello sport e medical fitness che da 20 anni lavora dalla sua sede nella parte alta di Bagno a Ripoli. Da quando è cambiata la proprietà, nella fusione con Centro di Medicina Firenze, e sono cominciati i lavori di ammodernamento della struttura che mantiene come presidente il ‘vecchio’ titolare Niccolò Sborgi, era circolata voce che sarebbe stata eliminata la parte natatoria, l’unica del territorio, ma fondamentale per la riabilitazione di tanti cittadini. Ma la nuova squadra amministrativa ha confermato: continuerà a lavorare, insieme alla palestra, sarà aperta ai cittadini che hanno necessità di fare attività fisica e riabilitativa, anzi con l’obiettivo di incentivarne l’uso. Lo ha confermato Vincenzo Papes, AD di Centro di medicina, insieme a Sborgi durante il sopralluogo al cantiere a cui hanno partecipato il sindaco Francesco Pignotti e il suo predecessore e attuale consigliere della Metrocittà Francesco Casini. I lavori in corso al nuovo Centro di medicina Firenze valgono 3milioni di euro e puntano sull’ammodernamento tecnologico e la presa in carico del paziente ortopedico.

In 180 giorni, gli operai sono chiamati a costruire 10 nuovi ambulatori di cui 3 ortopedici, spazi per l’attività chirurgica, la creazione di una nuova radiologia dotata tavolo digitale telecomandato, risonanza magnetica ad alto campo con intelligenza artificiale, mammografo 3D con tomosintesi, 3 nuovi ecografi ginecologici, mammografici e internistici ed il restyling degli spazi comuni dedicati ad accettazione. Obiettivo: inaugurare la nuova radiologia entro la fine del mese di marzo. Prevista anche una crescita occupazionale del 50% tra professionisti medici, tecnici e del personale a supporto. Così la Blue Clinic – nata a Bagno a Ripoli nel 2006 – si trasforma in Centro di medicina Firenze, prima sede toscana di un gruppo della sanità privata e convenzionata.