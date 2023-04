Blocca l’esproprio dei terreni Fino all’arrivo dei carabinieri

Tensione ieri mattina nella zona di Corella: mentre erano in corso la posa dei picchetti sui terreni espropriati per realizzare la viabilità verso il futuro impianto eolico sul Giogo di Villore, uno dei proprietari, che aveva acquistato vaste estensioni di terreno per impiantare vigneti, si sarebbe opposto. Così la procedura, alla quale era presente anche personale della Città Metropolitana, ha accumulato dei ritardi e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale dell’Unione Mugello. Sulle prime non ci sarebbe stato verso di calmare la situazione e sono stati avvisati anche i carabinieri, che arrivati sul posto da Dicomano hanno riportato la situazione alla normalità e l’immissione in possesso è stata effettuata. Per il momento, come detto, le procedure di immissione in possesso riguardano i terreni necessari a realizzare la viabilità di accesso al sito.