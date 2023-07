Blitz in un istituto a Firenze, nove militanti rinviati a giudizio per violenza e minacce

Firenze, 18 luglio 2023 – Dopo aver fatto un'incursione nell'istituto superiore Galilei, a Soffiano, avrebbero lanciato volantini contro la normativa scolastica anti Covid e spintonato professori e dirigente scolastico. Per questo nove militanti di Blocco Studentesco, l'associazione legata a Casapound, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza e minaccia a corpo amministrativo dello Stato. Un decimo imputato è stato prosciolto, su richiesta della procura, dal gup del tribunale di Firenze.

Il processo si aprirà il prossimo 10 novembre. I fatti risalgono al 2 ottobre 2020, prima del secondo lockdown. Alcuni esponenti di Blocco studentesco dopo aver fatto irruzione nell'istituto scolastico, avrebbero strattonato i docenti che tentavano di fermare l'iniziativa. Una delle professoresse che aveva raccolto i volantini per portarli al preside sarebbe stata afferrata per un braccio e strattonata. Qualcuno dei militanti avrebbe filmato le scene per postarle sui social. Anche quei video contribuirono allo sviluppo delle indagini della digos e dei carabinieri.