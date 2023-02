Blitz interforze dalle Cascine alla Fortezza: denunce e sequestri

Al blitz hanno partecipato polizia, carabinieri, finanza e municipale

Firenze, 22 febbraio 2023 - A occhio nudo poteva sembrare una busta come tante, un sacchetto di quelli che si usano per lala spesa abbandonato dai soliti incivili in mezzo alle sterpaglie che costeggiano l’ex stazione ferroviaria della Leopolda. Quando però gli agenti della polizia di stato del commissariato Oltrarno ne hanno verificato il contenuto sono rimasti subito sorpresi dal fatto che all’interno c’era un voluminoso e alquanto sospetto panetto di oltre due etti di sostanza biancastra, la cui natura non ha lasciato alcun dubbio ai poliziotti. Si trattava infatti di cocaina purissima, perfettamente confezionata e che sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare alla malavita un utile intorno ai 20mila euro. Il sequestro dell’ingente quantitativo di polvere bianca, accompagnato dai fermi per identificazione di tre cittadini stranieri rintracciati anche nei pressi di Santa Maria Novella, hanno poi fatto da apripista ad un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che in serata ha visto impegnate in tutta la città polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Complessivamente sono state identificate oltre 200 persone. Intorno alle 20 nei pressi del campo di basket delle Cascine è finito in manette un 23enne gambiano sorpreso dagli agenti delle volanti con un 50 grammi di droga, tra hashish e cocaina. Il giovane, alla vista degli agenti, ha tentato di sbarazzarsi del carico, ma oramai era troppo tardi. Tra il più grande parco cittadino, piazza Leopoldo, Campo di Marte e i giardini della Fortezza i cani antidroga delle forze di polizia hanno scovato tra la vegetazione altri 130 grammi di hashish e marijuana. Proprio non molto lontano dalla Fortezza, gli agenti del Commissariato di Rifredi, pochi giorni prima, avevano fermato un pusher nigeriano di 36 anni dopo che aveva venduto, alla fermata della tramvia in via dello Statuto, una dose abbondante di eroina in cambio di 20 euro. Sempre ieri sera i carabinieri hanno invece denunciato un gambiano di 25 anni per un furto in un negozio di via Palazzuolo. Sempre in via Palazzuolo, tre giorni fa gli abitanti sono tornati alla carica e hanno denunciato il giro di spaccio e consumo di droga all'interno del deposito automatico: “Una ragazza ha dormito dentro e non è riuscita più a uscire. Sono arrivati i vigili” scrive il comitato Palomar Palazzuolo.

La Divisione amministrativa e sociale della Questura, il Reparto prevenzione crimine Toscana, le volanti e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Firenze hanno infine effettuato una serie di accertamenti negli esercizi pubblici fiorentini. In uno di questi, al momento, sarebbe stata riscontrata la presenza di 5 lavoratori non in regola per quanto riguarda le procedure di assunzione. Tra le cinque persone identificate sarebbe anche saltato fuori un cittadino straniero privo di titolo di soggiorno. Le successive verifiche avrebbero poi portato alla luce ulteriori irregolarità, tra le quali la mancanza della documentazione attestante la cosiddetta valutazione del rischio sui luoghi di lavoro. Proprio quest’ultima anomalia, emersa durante i controlli, avrebbe portato, sulla base delle vigenti normative, alla chiusura immediata dell’attività con l’abbassamento delle serrande del locale e il divieto di battere scontrini fino alla dimostrata regolarizzazione. La persona titolare dell’attività rischia ora denunce e sanzioni per l’impiego di manodopera clandestina e “in nero” oltre alle multe previste per le altre irregolarità riscontrate dalle forze di polizia.