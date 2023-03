Blitz della guardia di finanza in un appartamento: spuntano sei chili di cocaina

Maxi sequestro di sei chili di cocaina e arresto di un 28enne di origini tunisine, ritenuto “proprietario“ dell’ingente quantitativa di droga che, se rivenduto sulle piazze fiorentine, avrebbe fruttatto migliaia di euro.

L’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza. Indagati altre due persone, che sono state sorprese nell’abitazione di via Uguccione della Faggiola durante il blitz effettuato dalle fiamme gialle.

All’arrivo dei finanzieri, uno dei presenti nell’appartamento ha tentato la fuga, gettandosi dal balcone. Così facendo si è fatto male ed è finito in ospedale.

Oggi, dinanzi al gip Angelo Pezzuti, è in programma l’udienza di convalida dell’arresto. Il pubblico ministero Benedetta Foti chiederà con ogni probabilità la misura in carcere per il tunisino, mentre il suo legale, l’avvocato Samuele Zucchini, tenterà di ottenere una misura più soft.

Intanto, le indagini proseguono per scoprire la provenienza di quell’ingentissima partita di cocaina.