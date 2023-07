Blitz antimascherine In nove a giudizio

Rinviati a giudizio nove giovani appartenenti a un gruppo della destra estrema, il Blocco Studentesco, vicino a Casapound, che sabato 3 ottobre del 2020, in piena pandemia, irruppero in una scuola media superiore, l’Isis Galileo Galilei, all’Isolotto, per distribuire volantini contro l’impiego della mascherine e, in particolare, contro l’allora ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. I presunti autori del blitz avevano i volti travisati da berretti e cappucci. La rivendicazione: "Abbiamo scelto di iniziared una dura protesta contro il regime carcerario che si è instaurato nelle scuole con misure senza precedenti"