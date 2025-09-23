Blitz alla Motorizzazione. All’esame per la patente con auricolari e camera: sei stranieri denunciati

di Stefano Brogioni

FIRENZE

A sostenere l’esame della patente con microtelecamere nascoste in un bottone e un piccolo auricolare dentro l’orecchio.

Ma ai furbetti dell’esame di Stato, stavolta è andata male. Perché travestiti da candidati, alla sessione d’esami tenutasi la settimana scorsa presso la Motorizzazione Civile di Firenze, c’erano gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Toscana”.

Così, quando il test è iniziato, è stato facile notare il comportamento anomalo di alcuni candidati, che assumevano strane posizioni.

Sei le persone denunciate, tutti stranieri e venuti a sostenere l’esame per la patente B da fuori provincia.

Una situazione che ha messo in moto gli investigatori della Polizia Stradale ormai da tempo.

Sono state infatti diverse le sessioni di esame “monitorate“ dagli agenti in borghese, insospettiti anche dalla grande affluenza di aspiranti automobilisti che anziché candidarsi presso la Motorizzazione più vicina a casa, macinano chilometri per andare a sostenere la “teoria“ presso la sede provinciale dell’Osmannoro.

Appena i responsabili dell’esame hanno dato il via alla prova, è stato immediatamente notato il comportamento di alcuni stranieri, che anziché segnare le risposte al quiz avvicinavano il proprio petto verso lo schermo.

Il motivo è stato presto chiaro: sei di loro portavano, sotto la maglietta indossata, una minuscola telecamera a forma di bottone appuntata con del nastro adesivo sul torace e, nelle orecchie, dei micro auricolari collegati con un apparato ricetrasmittente.

Ecco spiegato lo strano movimento del busto: la telecamera inquadrava il monitor permettendo a un complice, in contatto all’esterno della sede di esame, di vedere le domande e suggerire, attraverso l’auricolare, le risposte corrette.

I poliziotti sono quindi intervenuti e, perquisiti i 6 candidati, hanno sequestrato tutta l’attrezzatura, denunciandoli a piede libero all’autorità giudiziaria fiorentina. Rischiano fino a un anno di condanna.

Analoghi servizi saranno replicati anche per le prossime sessioni di esami.

Mentre le indagini vanno però avanti, alla ricerca di chi - forse non una soltanto, ma probabilmente più persone visto anche il poco tempo a disposizione per consegnare la prova - fosse collegato con ognuno dei candidati alla prova teorica. Potevano essere collegati chissà da dove, ma non si può escludere che, per una migliore qualità della comunicazione, fossero nascosti nelle immediate vicinanze dell’ufficio.

E che si siano dileguati quando hanno capito che a questo esame ci sarebbe stato molto di più di una bocciatura.

Il sospetto degli investigatori è che ci sia un vero e proprio mercato delle “patenti facilitate“, rivolto soprattutto ad immigrati che, per poca padronanza della lingua italiana e anche scarsa conoscenza del codice della strada, cerchino questa scorciatoia per ottenere il permesso di guidare nel nostro paese.