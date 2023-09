Blindata la scuola dei baby fuggitivi. Recinzioni in acciaio e nuovi orari bus

di Manuela Plastina

La ‘fuga’ di due bimbi di 7 anni nell’aprile scorso dall’elementare Marconi, ha costretto ad apportare a alcune modifiche del regolamento dell’istituto comprensivo Caponnetto di cui la primaria fa parte. Le nuove prescrizioni per il funzionamento dei plessi sono state richieste, sottolinea la dirigente scolastica Maria Luisa Rainaldi, dal collegio docenti e approvate dal consiglio di istituto con alcune regole che servono a prevenire altri tentativi di evasione da parte dei piccoli studenti e a ottimizzare la sicurezza e l’accesso di esterni ai plessi scolastici.

"A eccezione della Marconi – si spiega dall’istituto -, non si è fatto altro che codificare quanto già avveniva nelle prassi degli scorsi anni". Mentre per l’elementare di Grassina, si specifica, "il regolamento è stato predisposto e studiato in un tavolo tecnico" per "disciplinare e tutelare la sicurezza degli alunni". La prossima settimana inizieranno anche i lavori proprio alla Marconi per sostituire tutta la recinzione attorno al grande parco che circonda la scuola primaria: verrà tolta quella verde, che i due "fuggitivi" erano riusciti a sollevare passandoci poi sotto, e verrà sistemata la nuova rete anti sollevamento. Sarà una struttura in acciaio del tipo ‘orsogril’ dal costo di 80 mila euro. A occuparsi della sostituzione, dice l’assessore alla scuola Francesco Pignotti, sarà la stessa ditta che ha curato tutti gli interventi di manutenzione sui plessi scolastici di questa estate.

Tornando al regolamento, tra le varie novità e conferme c’è una stretta sugli accessi di estranei nei plessi: non potranno accedere neanche ai cortili esterni senza permesso. Per la Marconi, cambiano le regole degli scuolabusi: gli accessi per bus e pedoni diventano differenziati e gli accompagnatori dei pulmini consegneranno gli alunni ai custodi e docenti autorizzati. Regole ferree anche per l’uscita in stretta collaborazione tra docenti, custodi e addetti ai pulmini all’insegna dei controlli alunno per alunno. Nessuna possibilità di ‘fuga’.