Blatte a Firenze, il Comune: “Non c'è collegamento con la raccolta dei rifiuti”

Firenze, 31 luglio 2023 – A Firenze, come in altre città, il problema blatte c'è. Ma, come ha spiegato l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio, non è collegato alla raccolta dei rifiuti. "Alia gestisce per conto del Comune il servizio di disinfestazione per segnalazione per blatte e zanzare su area pubblica – ha detto Giorgio rispondendo ad una domanda di attualità di Andrea Asciuti di Italexit – Con l'innalzarsi delle temperature, la riproduzione" degli insetti "all'interno dei tombini è molto più rapida ma non si può parlare di emergenza sanitaria. Inoltre il fenomeno non risulta in alcun modo collegabile alla raccolta dei rifiuti".

"Il fenomeno dell'aumento delle blatte è legato solo all'aumento delle temperature – ha aggiunto – . Come per il proliferare delle zanzare esiste un problema di gestione delle aree private. La mancanza di interventi diffusi rende meno efficace il trattamento in area pubblica".