Blanco show, brividi e applausi al Piazzale

Nessuna rosa è stata maltrattata per le riprese del live a sorpresa che Blanco ha tenuto ieri pomeriggio a Firenze.

Chiuso definitivamente il capitolo festival di Sanremo e messa la sordina allo sciame di polemiche alimentato dalla distruzione in diretta tv della scenografia floreale realizzata all’Ariston per il lancio del singolo "L’isola delle rose", il cantante bresciano ha iniziato a creare rumore attorno al nuovo album "Innamorato", in uscita venerdì’, con un serie di blitz nelle città d’arte accompagnato dal fido Michelangelo.

Lunedì erano in gondola a Venezia, per eseguire tra i canali una versione voce e chitarra della stessa "Innamorato", oggi sarà a Napoli e domani a Roma. Ma ieri l’appuntamento è stato coi turisti di Piazzale Michelangelo, sorpresi di ritrovarselo davanti a cantare "Lacrime di piombo", una delle hit annunciate del nuovo lavoro, con la complicità dell’amico-produttore al pianoforte.

Tutto davanti alla macchina da presa del regista Pepsi Romanoff, senza rinunciare al brivido di camminare sulla spalletta, sospeso nel vuoto, abbacinato dal panorama che gli si srotolava davanti agli occhi.

I filmati verranno, infatti, utilizzati per impreziosire un docufilm sulla realizzazione del successore del fortunatissimo "Blu celeste" (arrivato frattanto al sesto disco di platino) da distribuire in piattaforma.

Seduto con le gambe sospese nel vuoto e lo sguardo puntato sull’Arno a cantare versi come "E sono lacrime di piombo che scendono sotto ai RayBan le asciugo e le nascondo sorridendo a mia mamma ma passerà, passerà, passerà" col respiro sul collo dei fans Riccardo Fabbriconi, pardon Blanco, ha giocato molto sulla cornice che aveva attorno per raccontare la fine di una relazione sentimentale con l’animo in tumulto di chi teme di non poterne ricordare i momenti felici senza sofferenza.

Un pezzo solo, ma prezioso per cominciare a comporre il mosaico di un album che, oltre alle già svelate "L’isola delle rose" e "Innamorato", contiene l’anticipatissimo duetto con Mina di "Un briciolo di allegria", in uscita pure nel nuovo disco della Tigre "Ti amo come un pazzo" sul mercato il 21 aprile. Una di quelle opportunità davanti a cui, a prescindere dall’età, nessun artista sano di mente avrebbe potuto dire di no.

Andrea Spinelli