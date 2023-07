Black Out infinito a Via Manzoni, Scandicci, la denuncia di Fratelli d'Italia

Via Manzoni, black out infinito. A denunciare le problematiche della zona sono il coordinatore di Fratelli d’Italia, Kishore Bombaci (foto), con il suo vice Luigi Forte, che hanno diramato una nota sulla questione. "Via Manzoni – dicono i due nel comunicato – ormai da mesi è letteralmente al buio per motivi sostanzialmente sconosciuti. Evidentemente deve essere accaduto qualcosa – un guasto tecnico, oppure una scelta di cantiere - durante i lavori di pedonalizzazione che interessano da tempo via Aleardi e via De Amicis fino ad arrivare a piazza Piave. Questo ha provocato il black out totale che, seppur non continuativamente, si protrae da prima dello scorso Natale". Nei vari momenti in cui la problematica si è verificata, i residenti hanno inviato diverse segnalazioni, sia a Hera Luce sia al Comune di Scandicci, purtroppo fino ad oggi invano.

"Non v’è bisogno di sottolineare – prosegue Bombaci – quanto l’assenza di illuminazione pubblica rappresenti un ulteriore disagio per un’area che sta già scontando gli effetti negativi dell’opera pubblica in questione, e un rischio soprattutto per le persone più anziane esposte a maggiori probabilità di caduta e ai possibili danni fisici conseguenti".