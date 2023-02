Biscotti e arance per l’omaggio a Leonard Cohen

Stamani alla Comunità Ebraica di Firenze in via Farini 4 incontro dedicato all’arte di Leonard Cohen. In collaborazione con Opera Laboratori, alle 10,30 viene presentato il volume “L’arte di Leonard Cohen (foto) tra storia, musica ed ebraismo” di Rocco Rosignoli (Mimesis Edizioni). Il libro è incentrato sul profondo legame che il cantautore ha sempre mantenuto con il suo retaggio ebraico sia nella sua produzione letteraria che in quella musicale. La presentazione (ingresso libero) sarà intervallata dalle canzoni di Cohen e saranno offerti biscotti, tè e arance che ricordano lo splendido brano Suzanne del cantautore canadese. Rocco Rosignoli, classe 1982, è un musicista e cantautore, appassionato studioso di ebraico e di ebraismo. Info:

[email protected], 055290383.