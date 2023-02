Biodiversamente Piana, gara di ricette a basso impatto ambientale

"Ricette belle e buone per il pianeta". È un appello per una cucina a chilometro zero quello lanciato da "Biodiversamente Piana", la comunità del cibo che ha iniziato ufficialmente l’attività a maggio, con un concorso promosso dal 13 al 17 febbraio in occasione della settimana della sostenibilità nelle mense scolastiche. L’iniziativa "La Terra nel piatto" invita a creare una ricetta a basso impatto ambientale, a fotografare il piatto realizzato e poi a compilare il modulo online e inviare il materiale (anche via mail) a Biodiversamente Piana. Una giuria valuterà sostenibilità ed estetica della ricetta e premierà i piatti migliori con un cesto di prodotti agricoli locali o una gift card per un corso di fotografia online. Modalità di partecipazione nel regolamento che può essere letto anche sulla pagina Facebook di Biodiversamente Piana, realtà costituita dai Comuni soci di "Qualità e Servizi Spa", fra cui Sesto, Calenzano, Campi e Signa, aziende agricole, associazioni e enti dei diversi territori: "La comunità del cibo, dalla sua costituzione, si è arricchita di nuovi membri anche negli ultimi mesi – spiega Filippo Fossati amministratore unico di Qualità e Servizi– per quanto ci riguarda come azienda siamo solo uno dei soggetti. In primavera, a conclusione del progetto regionale che ha dato vita alla comunità, ci sarà l’elezione del presidente di Biodiversamente Piana. La nuova fase prevederà un programma di eventi informativi e formativi, lezioni e laboratori".

S.N.