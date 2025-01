Bimbo di 13 mesi salvato dalla Leishmaniosi

È arrivato all’ospedale di Ponte a Niccheri poco prima di Natale con la febbre alta e vari sintomi, a meno due anni di vita. La diagnosi dei medici del Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli è stata pesante: leishmaniosi viscerale. Una grave e rara forma di una malattia sistemica che può essere anche letale. "Fino a qualche tempo fa – spiega il primario della pediatria di Ponte a Niccher Niccheri Gianpaolo Mirri – con una patologia potenzialmente molto grave come la sua, il piccolo paziente sarebbe stato trasferito e curato al Meyer. Ma grazie alla collaborazione avviata tra il pediatrico e i medici della Asl Toscana Centro, abbiamo potuto prenderci carico noi del bimbo e della sua famiglia".

Oggi a un mese di distanza è salvo ed è tornato a casa, tra le braccia dei genitori. La risoluzione positiva del suo caso è uno dei primi frutti del progetto "Meyer diffuso", nato dall’area materno infantile della Asl diretta dal dottor Alberto Mattei insieme al pediatrico. Nei contratti dei nuovi medici assunti alla Asl, è stata prevista la possibilità di effettuare una quota dell’orario lavorativo al pediatrico fiorentino. Questo consente ai giovani specialisti di portare avanti l’attività clinica in ospedale e al tempo stesso di occuparsi della ricerca scientifica al Meyer, aumentando il loro bagaglio di competenze. Gli specializzandi già dal quarto anno di pediatria possono lavorare nei diversi punti nascita della Asl Toscana centro, a diretto contatto con i piccolissimi.

Questo "comando formativo" permette di superare la carenza di pediatri, ma anche di portare l’alta specializzazione in tutti gli ospedali del territorio fiorentino, per affrontare casi complessi come questo. Nel prossimo futuro, il progetto si amplierà all’ortopedia: dato che il Meyer è diventato punto di riferimento extra regionale per le patologie oncologiche e anche per la traumatologia degli under 14 di Toscana e in Umbria, per evitare un sovraccarico di accessi, verrà aperto un ambulatorio di consulenze proprio al Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

Manuela Plastina