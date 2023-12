Bimbo con le ‘ossa di vetro’: "Così lo abbiamo curato"

Una nuova nascita, ad 11 anni. È la storia di Niccolò (nome di fantasia, ndr), un bambino che per la prima volta è riuscito a camminare, con l’ausilio delle stampelle, grazie al miracolo compiuto dai medici dell’ospedale pediatrico Meyer. Finora Niccolò, a causa di una malattia terribile nota come ‘delle ossa di vetro’, perchè arriva letteralmente a rompere e a deformare le ossa, poteva muoversi solo gattonando, con estrema fatica e con grande dolore dei suoi genitori. Ma adesso per lui si apre un nuovo futuro di speranza. A seguire il suo delicatissimo caso è stata l’équipe di Ortopedia e Traumatologia pediatrica diretta dal professor Giovanni Beltrami.

Professore, di quale malattia soffre precisamente Niccolò?

"Si tratta di una malattia geneticamente molto complessa e severa, che porta a un indebolimento delle ossa, che si rompono dando vita anche a una deformità. Il paziente finora non era mai riuscito a camminare e noi del Meyer lo abbiamo preso in carico unendo moltissime competenze e professionalità. Abbiamo curato il caso con la massima attenzione e dedizione. Duplice l’obiettivo degli interventi: risolvere il problema delle fratture multiple e riallineare le deformità".

Quanti interventi avete svolto in un anno e mezzo?

"Quattro, di cui l’ultimo di recente. Avevamo di fronte a noi un quadro di deformità multiple delle gambe e delle tibie".

Come siete intervenuti?

"Intanto, una angiotac agli arti inferiori ha permesso agli ortopedici di studiare il caso in modo approfondito. E prima di entrare in sala operatoria i chirurghi hanno potuto utilizzare i modelli a grandezza naturale delle ossa deformate del bambino. Tutto questo grazie alla tecnologia ed alle stampe 3D, ottenute anche grazie alla collaborazione dell’Università di Firenze. Con queste simulazioni, i chirurghi hanno potuto fare dei tagli mirati, eliminando le curvature per poi ‘riallineare le difformità’".

Adesso Niccolò può crescere in maniera corretta.

"Esattamente. Grazie a dei particolari chiodi telescopici, l’osso può crescere in modo allineato. Per aiutare il bambino a iniziare a camminare, fondamentale è stato anche l’aiuto da parte del Don Gnocchi, che ha fornito ausili ergonomici di supporto. L’11enne ha imparato a star seduto e, piano passo, a muoversi con le stampelle".

In futuro potrà toglierle?

"Noi ce lo auguriamo. Siamo tutti impegnati nel riuscire a rendere il ragazzino sempre più autonomo, consapevoli del fatto che ha una malattia importante, che ha bisogno di un supporto metabolico continuativo. Adesso continuerà il suo percorso medico presso l’Auxoendocrinologia del Meyer, diretta dal professor Stefano Stagi, da cui era già seguito fin dall’inizio, per effettuare le terapie specifiche".