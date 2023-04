Bimbi presenti Confermate le 16 sezioni

Si temevano riduzioni nel numero delle classi, negli istituti scolastici. Invece dall’Ufficio Scolastico Regionale sono arrivate ottime notizie. "Sono state confermate – spiega la dirigente scolastico dell’istituto Angela Batistini – le 16 sezioni della scuola dell’infanzia, è stata accolta la nostra richiesta di una classe prima a Ronta, una classe prima a Luco, entrambe a tempo pieno, e tre classi a tempo pieno e due classi a modulo nel plesso Dante Alighieri. Le classi successive alla prima sono tutte confermate come l’anno in corso. Alla scuola secondaria di I grado sono state assegnate sei classi prime a tempo normale e due classi prime a tempo prolungato. Le classi successive alla prima sono tutte confermate." C’è soddisfazione nelle parole di Batistini, e anche l’assessore all’istruzione Cristina Becchi festeggia la buona notizia: "L’intenso lavoro di confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale – dice Becchi – ci ha permesso di arrivare a questo risultato. Confermiamo la nostra volontà di continuare a investire sui plessi delle frazioni e sulla ricchezza che questi rappresentano". Sia Becchi che Batistini lo sottolineano: "La conferma di tutte le classi richieste è un risultato importante, non scontato, in un periodo di diffusi tagli all’organico", e aggiunge la dirigente scolastica "ci permetterà di cominciare l’anno scolastico con classi prime non troppo numerose, con notevoli vantaggi per l’attività didattica e con la possibilità di accogliere le richieste di inserimento in corso d’anno, che nel nostro Istituto sono particolarmente numerose." "Ora la nostra attenzione è tutta concentrata sul personale ATA – conclude la vicesindaco Becchi -, perché una volta confermate le sezioni nei vari plessi va anche garantito il personale per poterli gestire al meglio".

Paolo Guidotti