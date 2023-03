Bimbi nati nel 2022: festa con il sindaco

L’amministrazione comunale di Fiesole festeggia questo pomeriggio i bambini nati nel 2022, con un evento che da qualche anno è diventato un appuntamento fisso molto apprezzato. L’incontro, dal titolo "Pomeriggio Insieme", è alle ore 16 nella Sala del Basolato di piazza Mino. All’iniziativa prenderà parte il sindaco Anna Ravoni, che darà il benvenuto ai bambini e ai loro genitori. Si tratta di 86 nuovi fiesolani; dato rilevante considerando anche il generale decremento delle nascite in Italia. Nell’occasione saranno presenti alcune educatrici degli asilo nido, che giocheranno con i bambini e illustreranno i servizi educativi per la prima infanzia offerti dalle due strutture presenti sul territorio (Fiesole e Compiobbi). Sarà un momento speciale che proseguirà il 21 novembre (Festa dell’Albero), giorno in cui verrànno piantati tre alberi nei giardini pubblici.