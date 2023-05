Bimbi in ufficio con mamma e babbo oggi nella sede della Uiltucs Toscana Il ’Kids Day’ è realtà anche a Firenze

In ufficio con mamma e papà, per conoscere il loro lavoro, per vedere il luogo in cui lo svolgono, e per salutare i loro colleghi. La Uiltucs Toscana, il sindacato della Uil per il settore del turismo, del commercio, dei servizi e della cooperazione, per il quarto anno, organizza, nella sede regionale di via Lorenzo il Magnifico 80 a Firenze, "Bimbi in ufficio", un’iniziativa che in altri paesi, soprattutto nel nord Europa e negli Stati Uniti, è già una consuetudine, il cosiddetto "Kids day". Oggi, dalle 9.30 alle 13, per 13 bimbi dai 5 ai 12 anni sarà dunque in programma una mattinata istruttiva, ma non sui banchi di scuola, bensì tra le scrivanie degli uffici del sindacato. Le lavoratrici e i lavoratori di Uiltucs, anche attraverso un video, mostreranno ai piccoli che cosa fa il sindacato in cui i loro genitori lavorano ogni giorno e come opera per la tutela dei lavoratori sia nelle manifestazioni di piazza che con il lavoro organizzativo in ufficio.