Bimbi in fuga, la scuola si difende Oggi l’assemblea per fare chiarezza

Docenti e custodi dell’istituto Caponnetto vogliono far chiarezza sul loro ruolo, i carichi di lavoro e spiegare dal loro punto di vista quanto accaduto il 3 marzo, quando due bimbi di 7 anni sono riusciti a ‘fuggire’ dalla scuola Marconi di Grassina, arrivare nel cuore della frazione, prendere un bus e andare in giro indisturbati nel centro di Firenze. Stamani la Rsu con i sindacati da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda ha organizzato l’assemblea dei lavoratori dell’istituto comprensivo dalle 8 alle 11. "Vogliono che sia fatta chiarezza – spiegano i rappresentanti sindacali – perché si individuino le vere cause di quanto avvenuto, considerando che la vertenza sulle carenze di personale Ata, aperta dal sindacato in tutta la provincia, coinvolge anche questa scuola". Da un anno, ricorda Emanuele Rossi della FLC Cgil, "denunciamo la carenza di personale in numerosi plessi, tra cui la Marconi. Alle scuole non è stato assegnato un numero adeguato di custodi per il controllo, l’accompagnamento, la sorveglianza e tutte le mansioni che si trovano a svolgere".

Anche la dirigente scolastica Maria Luisa Rainaldi ha da subito difeso i custodi ricordando, come denuncia da tempo, che in tutto l’istituto ce ne sono solo 20, di cui 5 per i 250 studenti per i tre piani della vasta Marconi. Per l’anno prossimo diminuiranno addirittura a 18, quattro dei quali nell’elementare di Grassina. "L’episodio è finito bene – sottolinea Rossi –, ma esiste un problema grave di carenza di personale che va risolto prima che avvenga altro". Dopo l’assemblea, dice il rappresentante Cgil, "non abbiamo problemi a confrontarci con la dirigente scolastica su quanto emergerà". Gli studenti della Caponnetto oggi entreranno in classe alle 11.

Manuela Plastina