Bimbi in fuga, la scuola avvisa "Nuovi custodi o ci sarà lo sciopero"

"O arrivano nuovi custodi o sarà sciopero". I sindacati, su indicazione del personale e della Rsu dell’istituto scolastico Caponnetto, hanno indetto lo stato di agitazione e intimano all’ufficio scolastico regionale di mandare rinforzi. Altrimenti le scuole non apriranno. I custodi assegnati dagli uffici all’istituto sono troppo pochi, ricordano: 20 per le 7 scuole delle frazioni di Bagno a Ripoli. Solo 5 sono a lavoro alla Marconi, due la mattina e tre il pomeriggio. "Da tempo i sindacati denunciano carenze in tutta la Regione – ricordano i rappresentanti di Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda –. Da due anni dalla scuola Marconi partono segnalazioni di criticità sia sul personale scolastico che per problematiche strutturali degli edifici: inoltrate alle sedi nei modi e nei tempi opportuni, non hanno mai ricevuto risposta". Anzi, il personale nel tempo è diminuito: se anni fa c’erano 12 custodi a lavoro nella Marconi, in epoca Covid erano 6, oggi solo 2 a turno. La fuga dei due bambini di 7 anni dalla scuola di Grassina ha acceso i riflettori dunque su un problema già sollevato da tempo. I ragazzini, dopo essere arrivati a scuola col pulmino, sono riusciti a eludere la sorveglianza dei custodi, a sgattaiolare fuori passando sotto una recinzione, ad arrivare nel cuore di Grassina e prendere un bus che li ha portati in centro a Firenze.

Qui, dopo aver girato per strade e piazze, sono stati finalmente notati e fermati. In un’affollata assemblea sindacale ieri mattina proprio alla Marconi, "tutto il personale ha dato la propria solidarietà ai colleghi docenti e custodi direttamente coinvolti nella vicenda – raccontano due rappresentanti della Rsu –. Si sono sentiti additati alla ricerca di responsabilità personali, poi totalmente escluse dalla ricostruzione dei fatti. Vogliamo garantire agli studenti e alle famiglie didattica e sicurezza, ma in queste condizioni non è facile". I sindacati lanciano anche un appello a amministrazione comunale e alle famiglie, attraverso il comitato dei genitori, chiedendo solidarietà ai lavoratori e di unirsi "verso lo stesso obiettivo: offrire il servizio educativo pubblico in completa sicurezza e in un clima sereno per tutti, alunni e dipendenti della scuola".

Manuela Plastina