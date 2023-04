Bimbi in fuga, la lettera della preside "Noi già condannati ma senza colpe"

di Manuela Plastina

"I processi vanno fatti nelle sedi opportune, col diritto dell’accusato alla difesa: noi siamo già stati sottoposti a verdetti affrettati esponendoci al pubblico disprezzo". Maria Luisa Rainaldi, dirigente scolastica della scuola Marconi dalla quale sono "scappati" due bambini di 7 anni riuscendo ad arrivare da soli in bus in centro a Firenze, in una lunga relazione inviata all’amministrazione comunale e alle famiglie, ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto.

"Se ci sono stati colpevoli negligenti allora pagheremo nelle sedi opportune" anche se, dalla ricostruzione fatta con docenti e personale scolastico, al momento di negligenze non ne ha trovate. "Ognuno era al suo posto" ribadisce insieme ai numeri della carenza cronica di custodi: "20 persone in 7 plessi, di cui 5 alla Marconi" destinati a diminuire di altre due unità nel prossimo anno, di cui una in meno alla scuola di Grassina dove gli operatori "sono già in burn out e stanno chiedendo i trasferimenti".

Rainaldi si rivolge direttamente al sindaco Francesco Casini: "Figure istituzionali come la sua non possono piegarsi alla logica della gogna mediatica, come lei ha fatto con verdetti affrettati. Tutte le nostre versioni ora suonano indifendibili. Non proviamo neanche più a difenderci, rassegnati che la condanna l’abbiamo già subita". Ora bisogna cercare soluzioni immediate, suggerisce con un lungo elenco di cose da fare, a partire proprio dall’amministrazione comunale e dall’ufficio scolastico che nei giorni scorsi ha mandato i suoi ispettori a scuola: "A loro spetta decidere l’organico, non a noi".

Chiede più operatori scolastici, sollevandoli da mansioni che competono a chi gestisce la mensa; chiede un potenziamento della sicurezza con allarme e recinzione e telecamere. Chiede una centralina di controllo delle porte nei pressi della postazione del custode, che i pulmini arrivino prima senza entrare nell’area della scuola e che gli addetti allo scuolabus portino i bambini fin nelle mani dei docenti. "Per migliorare l’organizzazione ci vogliono risorse, investimenti e collaborazione", anche da parte del Comune. Venerdì ci sarà un incontro tra la preside, l’amministrazione e le famiglie, come richiesto da un nutrito gruppo di genitori che pretende chiarezza e garanzie.