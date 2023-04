Bimbi in fuga da scuola "Niente custodi? Sciopero"

di Manuela Plastina

I sindacati e la Rsu dell’istituto Caponnetto di Bagno a Ripoli lo avevano promesso: "O arrivano nuovi custodi o sarà sciopero". La "fuga" di due bimbi di 7 anni dalla scuola Marconi di Grassina, ha portato alla luce la cronica mancanza di custodi, denunciata da tempo sia dai sindacati che dalla dirigenza scolastica. I rappresentanti dei lavoratori, dopo una partecipata assemblea del personale, si sono rivolti all’ufficio scolastico regionale chiedendo l’immediata integrazione di unità lavorative. "La risposta arrivata dalla vice direttrice Susanna Pizzuti (foto) – annunciano Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda - purtroppo è stata negativa su tutta la linea e non c’è stata alcuna apertura nel merito delle richieste avanzate".

Anche l’incontro svoltosi in prefettura lunedì scorso per il tentativo di raffreddamento e conciliazione - sempre previsto in caso di apertura di stato di agitazione dei lavoratori, come avvenuto alla Caponnetto -, non è andato a buon fine. E allora sciopero sarà: il 10 maggio le scuole di Antella e Grassina si fermeranno per protesta.

Venti custodi per 7 plessi dall’infanzia alle medie sono troppo pochi, ricordano i sindacalisti. Di questi, solo 5 sono alla Marconi, una scuola vasta, su più piani, con 250 alunni e un grandissimo parco intorno. Due custodi entrano a lavoro la mattina, 3 nel pomeriggio. Fino a pochi anni fa nello stesso plesso erano in 12 in turno; in epoca Covid erano in 6. La fuga dei bimbi, riusciti ad arrivare in bus in centro a Firenze, è finita bene, ma il personale attribuito dall’ufficio scolastico è davvero troppo poco. Alcuni custodi avrebbero anche chiesto il trasferimento proprio per il sovraccarico di lavoro che si trovano ad affrontare ogni giorno e a settembre da 20 diminuiranno a 18 unità. Ma dall’ufficio non c’è stata risposta positiva, e dunque lo stato di agitazione prosegue e diventa sciopero con relativa manifestazione pubblica.