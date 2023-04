Bimbi fuggiti da scuola, la mamma: "Scioccata dal menefreghismo della gente”

Firenze, 7 aprile 2023 – “È andata bene , ma continuo ad avere gli incubi su tutto ciò che sarebbe potuto accadere. Quando lasciamo i figli a scuola, dobbiamo sapere che sono al sicuro".

Valentina definisce "surreale" la vicenda di cui sono protagonisti suo figlio di 7 anni e un compagno della prima elementare della Marconi di Grassina. Lunedì sono scappati dalla scuola e, col bus, sono arrivati in centro a Firenze, pronti – nella loro fantasia – a prendere il treno per Roma. I due assessori fiorentini Sara Funaro e Benedetta Albanese li hanno notati mentre si aggiravano da soli: pensando si fossero persi da una delle tante gite scolastiche, li hanno portati al comando di polizia municipale che ha chiamato il numero della mamma appuntato sul diario.

"Io ero a lavoro tranquilla, come sempre, sicura che mio figlio fosse a scuola – racconta Valentina -. Alle 11,50 ricevo la telefonata: mio figlio è a Firenze da solo. È stato scioccante, tanto più quando ho capito la strada che hanno fatto, il bus, le strade trafficate che hanno attraversato. Possibile che nessuno abbia chiesto loro dove stessero andando?".

Dalla ricostruzione dei bambini, raccontata ai genitori e alla polizia, arrivati a scuola col pulmino, sono entrati nel plesso, hanno salito le scale coi compagni, poi hanno deviato. Sono entrati in palestra, hanno aperto una porta allarmata (e giurano che l’allarme è suonato), sono usciti tirando su una recinzione rovinata. Da lì hanno percorso 800 metri tra marciapiedi, ponte e strada nel cuore di Grassina, hanno preso il 31 fino al piazzale di Montelungo e poi sono andati in centro finchè non hanno incontrato i due assessori.

"Non c’era alcuna intenzione di fuggire da casa – dice mamma Valentina -. Noi siamo una famiglia normale, attenti ai nostri figli, lavoratori e molto uniti. Ora troviamo anche a doverci giustificare per quanto sono riusciti a fare indisturbati i nostri bambini, due ragazzini tranquilli che mai avremmo immaginato potessero fare una cosa simile".

Con il figlio "dobbiamo lavorare molto perché capisca quanto ha fatto. Eppure gli ho sempre detto che deve stare attento, non si deve allontanare, che ci sono tanti pericoli". Valentina, il marito e gli altri genitori hanno incontrato il sindaco Francesco Casini e la preside che hanno promesso di verificare le eventuali responsabilità.

"Sono scioccata da quanto accaduto e anche dal menefreghismo della gente: nessuno si chiede perché due bimbi di 7 anni girano da soli per Grassina, su un bus e poi a Firenze?" La procura dei minori ha avviato un’indagine.

La famiglia ancora non sa se sporgerà denuncia formale: "Stiamo valutando" dice Valentina. Perché se a loro è andata bene e sarà storia da raccontare alle future generazioni, "a qualcun altro potrebbe andare ben peggio. È una cosa così, può accadere a chiunque".