Bimba scomparsa Lo zio nel mirino dei pm "Tace sul rapimento Ma sa qualcosa"

di Stefano Brogioni

Dal volo del ’rivale’ ecuadoregno, il culmine della sanguinosa guerra per il controllo del racket delle stanze dentro l’ex hotel Astor, ai silenzi sulla scomparsa di Kata, avvenuta il 10 giugno scorso. In mezzo a questo spunta sempre Abel Alvarez Vasquez, detto Dominique, 29 anni, lo zio di Kata. Su di lui, infatti, convergono le due inchieste che la Dda di Firenze sta portando avanti su due binari paralleli ma pronti a incrociarsi, magari proprio nella soluzione del caso.

Abel, con altri tre connazionali, è finito in carcere per le estorsioni e il tentato omicidio dell’ecuadoregno che la notte del 28 maggio si lanciò dalla finestre per sfuggire a un gruppo armato di mazze da baseball che voleva picchiarlo. Ma mentre la polizia, all’alba di sabato mattina, gli ha notificato l’ordinanza del giudice, i carabinieri gli hanno preso il telefono per copiare il suo contenuto, sebbene non sia indagato in questo il filone.

Ma per loro, AbelDominique, l’ultimo ad aver visto Kata quel sabato di quasi due mesi fa, potrebbe essere a conoscenza di informazioni, o potrebbe averle ricevute, circa il rapimento della nipotina e potrebbe "non averle riferite agli inquirenti". Dubbi che ora balenano nella testa anche della sorella Katherine, la mamma di Kata, che la mattina uscì per andare a lavoro affidando la figlia proprio al fratello. "Non posso sapere se ha detto tutta la verità. Lo spero". Anche a lei e al marito, i militari dell’Arma hanno preso gli smartphone, con lo stessa motivazione investigativa. "Non abbiamo nascosto niente", ribadiscono, un po’ infastiditi per la lunghissima giornata in caserma. Ieri hanno avuto un altro confronto con l’avvocato, Sharon Matteoni.

"Vorrei sapere se Kata è viva, se sta bene, sono passati due mesi e stare così senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente. Chi sa di Kata mi faccia sapere qualcosa", si è sfogata la madre.

Con la nuova vampata di arresti e perquisizione, l’indagine sembra aver trovato nuova linfa. Il doppio fronte d’indagine si concentra sul bellicoso clima dentro l’ex albergo di via Maragliano, occupato nel settembre del 2022 e sgomberato una settimana dopo la scomparsa della bambina di origini peruviane.

In quei mesi, è stato teatro di una guerra che non è rimasta confinata al suo interno. Dalle carte dell’inchiesta, emerge la figura di uno zio della bimba particolarmente attivo, al fianco del ’dueno’ Carlos (il capo occupazione che si definiva il proprietario dell’Astor, in possesso di un ’libro mastro’ dove teneva i conti degli ’affitti’) e talvolta anche del cognato Miguel Angel (prima che questi venisse arrestato per furto e incarcerato a Sollicciano), nel pretendere, anche con la violenza, i pagamenti per l’occupazione delle camere e anche solo per una visita dei parenti.

Violenze che sono culminate, tredici giorni prima della scomparsa di Kata, nel tentato omicidio dell’ecuadoregno che il clan del racket voleva cacciare dall’Astor. Ieri sono state diffuse per la prima volta le immagini di quel volo, dal terzo piano dell’albergo: per sfuggire agli aggressori armati di mazza da baseball, prima si appende al davanzale. Poi, quando stremato perde la presa, rovina giù, sbattendo prima sul muro, poi sull’asfalto. Ma tramite l’avvocato Elisa Baldocci, difensore dei quattro arrestati, arriva la versione di Carlos di quei fatti: "Era stata una decisione degli occupanti quella di allontanare alcuni indisciplinati che bevevano e non facevano dormire gli altri".