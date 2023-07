Bilancio sano e nuovi investimenti "Merito delle politiche espansive"

Nell’ultima seduta del consiglio comunale a Scarperia e San Piero si è approvata la verifica degli equilibri di bilancio e le variazioni al bilancio di previsione per il triennio 20232025. Bilancio sano, visto che si è riscontrato un avanzo di amministrazione di un milione e 400mila euro, e il sindaco Federico Ignesti è soddisfatto: "Di queste risorse mettiamo subito in campo 800mila euro; al resto penseremo a settembre". E sottolinea: "Il nostro comune riesce a fare politiche espansive, e dimostra ancora una volta che la scelta della fusione è stata lungimirante". Lungo – è infatti composto da 25 voci – l’elenco degli interventi. Si va dai 60mila euro destinati allo sfalcio dell’erba ai 5mila euro di contributo al cinema Garibaldi per l’attività estiva. Fondi anche per la pavimentazione del sagrato della pieve di San Piero, per la manutenzione del campo sportivo, per il tabellone elettronico della palestra, per la viabilità e parcheggi in Pineta. Tra gli interventi più onerosi l’ampliamento del cimitero di Scarperia, per 115mila euro, 25mila euro per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della strada Tagliaferro-Trebbio-San Giovanni, e 180mila euro per i campi da padel presso l’impianto sportivo di San Piero. Disposti anche 60mila euro la scuola materna di via Gramsci a Scarperia.

P.G.