Bilancio reale a Reggello? Parla il sindaco: "Un film di FdI"

"Il consigliere Oleg Bartolini continua a raccontare un film che non rispecchia la verità, anzi, mira solo a creare nei cittadini false preoccupazioni prive di fondamento". Il sindaco Piero Giunti e l’assessore al bilancio Priscilla Del Sala replicano al consigliere FdI che con tre interrogazioni ha messo in dubbio il bilancio lamentando la mancanza di dati per poter effettuare un controllo. "L’amministrazione – rispondono – parla attraverso gli atti a disposizione di chi ne fa richiesta. Al consigliere Bartolini lasciamo le sterili polemiche. Consapevoli degli impegni presi, proseguiamo con serietà il nostro lavoro di amministratori per affrontare, con solerzia, le sfide che ci attendono e che necessitano di risorse finanziarie ed economiche, ma anche e soprattutto di una macchina amministrativa efficiente e ben organizzata, in grado di esprimere professionalità e competenze necessarie".