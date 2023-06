Bilancio, lievi aumenti per i servizi scolastici

Aliquote Imu e addizionale Irpef invariate, aumenta secondo l’adeguamento Istat il costo dei servizi educativi e scolastici e vengono previsti investimenti per politiche sociali, ambiente e scuola: è il sunto del bilancio di previsione 2023-2025 approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale. "In un contesto socioeconomico ancora complesso – sottolinea l’assessore comunale al bilancio di Reggello Priscilla Del Sala – tale approvazione evidenzia la solidità dei conti del nostro ente, di una gestione finanziaria sana e prudenziale che consentirà di garantire servizi di qualità ai nostri cittadini e nello stesso tempo di guardare al futuro con investimenti ed opere pubbliche realizzate grazie ai finanziamenti intercettati nell’ultimo anno da bandi Pnrr, ministeriali e regionali". Tra le spese più significative, ci sono 4,6 milioni per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, 4 milioni per l’istruzione e il diritto allo studio, 3,8 milioni di euro per le politiche sociali. "Le cifre – evidenzia ancora Del Sala – dimostrano quanto sia prioritaria per quest’amministrazione l’attenzione al sociale, alla scuola e allo sviluppo del nostro territorio, che si traduce in opere pubbliche e nella valorizzazione del nostro patrimonio materiale e umano". Il consiglio ha anche approvato il piano triennale delle opere pubbliche, con interventi per più di 8 milioni di euro. Accantonati poi in via prudenziale risorse per più di 2 milioni di euro. "Questo bilancio – dice il sindaco Piero Giunti – smentisce nei fatti e nella sostanza le strumentali insinuazioni di alcuni gruppi di opposizione su presunti disavanzi o buchi di bilancio, creando false preoccupazioni prive di fondamento. È un bilancio serio che ci permette di affrontare tutte le sfide attraverso risorse finanziarie ed economiche".

Manuela Plastina