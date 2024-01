Bilancio, il test di Iv e Firenze Dem . Linea del ’non voto’ in commissione

Italia Viva scalda i motori sul bilancio, il cui voto è atteso il prossimo lunedì in Consiglio comunale ed è una delle ultime delibere impattanti del mandato del sindaco Dario Nardella (l’altra è il Piano operativo). Nella Commissione politiche sociali e sanità di Palazzo Vecchio il partito di Matteo Renzi, rappresentato da Mimma Dardano (che è anche presidente di quella Commissione) sceglie sul bilancio la via del ‘non voto’: l’iter va comunque avanti grazie ai voti favorevoli del Pd (Nicola Armentano, Donata Bianchi, Franco Nutini, Laura Sparavigna) ma è un’altra giornata complessa a livello di rapporti. Problemi intensificati anche dall’altro ‘non voto’, del consigliere Stefano Di Puccio, ex Pd e ora in forza a Firenze Democratica, il nuovo movimento creato dall’ex assessora Cecilia Del Re. Va detto che, almeno per Iv, in questo caso la decisione di non appoggiare direttamente la maggioranza è legata ai temi.

A spiegare il motivo è proprio Dardano. "Il mio ‘non voto’ è sul merito - afferma Dardano -. Il bilancio è molto positivo dal punto di vista delle risorse per il sociale ma come presidente della Commissione non mi sono sentita di dare un voto favorevole: questo perché si dimentica l’aspetto del carcere, del post-pena, della necessità di reintrodurre le persone nel mondo lavorativo. In quest’ultimo punto vedo anche una grande discriminazione tra uomini e donne perché i primi hanno maggiori opportunità di re-inserimento. Mi aspettavo dunque una maggior apertura del Comune su questo aspetto". Dardano, sul tema, presenterà in Consiglio comunale diversi ordini del giorno. "Vorrei che si investissero risorse su una struttura in grado di aiutare le donne appena escono dal carcere, ci vorrebbe una struttura apposita per il reinserimento nel mondo del lavoro", aggiunge.

Dal punto di vista politico sono da evidenziare anche i voti contrari di Jacopo Cellai di Fdi, Massimo Sabatini e Luca Tani della Lega mentre si è astenuto Andrea Asciuti del gruppo Misto. Il capogruppo del Pd Nicola Armentano vede comunque il bicchiere mezzo pieno: "Non ho preoccupazioni in relazione al voto delle altre forze di maggioranza in Consiglio comunale – osserva -. In questa delibera ad esempio non sono stati espressi emendamenti da parte della maggioranza e quindi ciò significa che non ci sono criticità. Poi, certo, ci sono sensibilità diverse ma sarebbe stato peggio se ci fossero stati emendamenti". La dialettica politica, anche sul Poc, tra Pd, Iv e Firenze Democratica durerà comunque ancora per diverse settimane.

Niccolò Gramigni