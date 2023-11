Bilancio di genere e territorio. Donne e uomini pari in Comune

Anche il Comune di Figline e Incisa fa il suo primo bilancio di genere. Sulla scia dello studio portato avanti con l’Università tra Città Metropolitana e i Comuni del territorio, l’amministrazione locale (con cui ha collaborato Giulia Lazzeri) fotografa la condizione lavorativa femminile e maschile dentro e fuori dalle proprie mura. All’interno, cioè negli uffici comunali, siamo in parità: 67 a 67 dipendenti. Anche i livelli salariali sono similari.

Nove le donne con contratto part time, 6 gli uomini. Ma è il genere femminile quello che utilizza in modo preponderante istituti come la legge 104, per prendersi cura dei propri cari in difficoltà.

Uscendo dalle porte dell’amministrazione, la situazione cambia e la forbice si allarga: nella cittadinanza complessiva in età lavorativa, sono 5438 gli occupati uomini contro 4563 donne. Nella fascia di età 25-49 anni, il gap è meno evidente: 2466 donne lavorano, gli uomini sono 2930.

Il dato è confermato dai disoccupati: 424 donne in cerca di lavoro contro 356 uomini.

"Con il bilancio di genere – sottolinea l’assessore alle pari opportunità Francesca Farini – possiamo direzionare le nostre politiche per la parità già avviate da tempo, come le iniziative contro la violenza sulle donne o il laboratorio per l’educazione all’affettività e alla sessualità "Love Lab", che riproporremo nel 2024. Incentivare questi progetti è un dovere di un’amministrazione per combattere le marginalità, prevenire il disagio e costruire servizi universali". Va avanti, conferma il sindaco Giulia Mugnai, "anche il Piano di azioni positive per la pubblica amministrazione, come il sostegno a corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento alle donne o per aggiornare i dipendenti sulle normative sulle pari opportunità".

Il centro antiviolenza Artemisia curerà un corso per agenti della polizia municipale, educatrici di asilo nido e assistenti sociali per intercettare e riconoscere i segnali di violenza di genere e gestire le relative situazioni.