Bilancio 2022 Ecco il via libera Crescita del 9,3%

Consuntivo 2022, il via libera del consiglio comunale. L’assemblea ha detto sì con i voti favorevoli di Partito Democratico, Sandro Fallani Sindaco, Scandicci a Sinistra, Azione Italia Viva–RenewEurope, e quelli contrari di Lega Salvini premier, gruppo misto di minoranza e Centro Destra per Scandicci Forza Italia Udc. Il bilancio comunale è stato chiuso con un risultato di amministrazione di 86.822.270,91 euro; è un incremento del 9,29% rispetto al risultato dell’anno precedente quando fu pari a 79,441 milioni di euro. La ripartizione dei fondi è stata indicata dal vicesindaco, Andrea Giorgi: "Utilizzando fondi vincolati e destinati riusciamo a stanziare risorse importanti da utilizzare in opere pubbliche, con investimenti aggiuntivi rispetto a quanto già fissato a beneficio della città, ovvero 2,2 milioni di euro in più per l’edilizia scolastica, 1,9 milioni di euro per le strade del territorio, 350 mila euro per l’impiantistica sportiva". L’approvazione del rendiconto di gestione relativo sblocca anche risorse relative all’avanzo di amministrazione, da destinare a investimenti in opere pubbliche. Nello specifico le opere che saranno finanziate a partire dal rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 riguardano il rinnovo di impianti delle scuole, interventi strutturali, sistemazioni esterne e l’efficientamento energetico dei plessi scolastici nei quartieri cittadini, oltre alla riqualificazione delle strade nel territorio e ad interventi per l’impiantistica sportiva comunale. Facendo una rapida carrellata, 530 mila euro è lo stanziamento per il riscaldamento della scuola secondaria di primo grado Gianni Rodari, 320 mila euro per il riscaldamento del plesso della Gabbrielli, scuola che beneficia anche dello stanziamento di 700 mila euro per il secondo e il terzo lotto della sistemazione esterna, il nuovo parcheggio e il riordino della viabilità; 350 mila euro è l’investimento fissato per la copertura della scuola d’infanzia Turziani; 170 mila e 130 mila euro sono invece nell’ordine gli stanziamenti relativi all’installazione della nuova illuminazione a led all’interno del plesso della Dino Campana di via Allende e agli arredi della primaria Pettini di via della Pieve. Ci sono quasi due milioni di euro per la riqualificazione delle strade nei quartieri e nel territorio. Sull’impiantistica sportiva, 80 mila euro sono stanziati per la struttura della Fiorita a Badia a Settimo, 200 mila euro per l’impianto termico degli spogliatoi del campo sportivo di San Vincenzo a Torri, 40 mila per i campi del bocciodromo Tamiro Martelli, 30 mila euro per attrezzature per il basket nella palestra della scuola Rodari.

Fabrizio Morviducci