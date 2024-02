Bilancino, sversamento nel lago: "Non ci sono valori anomali"

Quelle fognature barberinesi stanno dando del filo da torcere a Publiacqua. In gennaio si sono fatti dei lavori a una parte di fognatura che doveva essere sostituita, e l’intervento ha richiesto di fermare due sollevamenti fognari, col risultato che gli scarichi sono finiti direttamente nel lago. Dell’intervento si è saputo quando l’opposizione di sinistra "Ora Barberino" ha denunciato che i reflui della fognatura sversavano nel Bilancino. Subito, con una nota, Publiacqua ha fatto sapere che erano state predisposte delle verifiche straordinarie sulla qualità dell’acqua dell’invaso. E annunciando la conclusione dei lavori nella giornata del 5 febbraio, si tranquillizzava sulla qualità dell’acqua: "L’intervento non determina alcun problema alla risorsa idrica distribuita". C’è stato però un imprevisto. "Purtroppo alla riaccensione dei sollevamenti, perfettamente funzionanti – spiega Publiacqua-, i nostri tecnici hanno potuto verificare che le condizioni critiche della fognatura esistente vanno oltre il tratto interessato dal primo lavoro di sostituzione e quindi si è deciso un intervento più radicale e definitivo su tutta la linea fognaria. Per questo motivo i nostri operatori installeranno delle motopompe e linee fognarie esterne che bypassino il nuovo tratto interessato dai lavori e consentano i lavori, senza dover provocare nuove dispersioni pur programmate e monitorate, nel lago di Bilancino". Publiacqua rassicura: "Teniamo a ribadire come che questo intervento non comporta alcun problema alla risorsa idrica distribuita e quindi all’acqua potabile distribuita alle abitazioni." Arpat, al momento, conferma: "dopo aver effettuato un primo prelievo di acqua, "oggetto tuttora di analisi ma, dai primi dati, non emergono valori anomali". Non molto soddisfatto Enrico Carpini di "Ora": "Se ne è parlato dopo che noi abbiamo denunciato questa situazione. Ed è normale che il Comune non ne sapesse niente?"

Paolo Guidotti