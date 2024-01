Bilancino, strade pericolose. Dopo la tragedia un altro frontale

MUGELLO

Ancora un grave incidente, ieri mattina intorno alle 6.30, sulla Sp 131 di Bilancino nel Comune di Barberino di Mugello. Una notizia che ha subito riportato la memoria al giorno di Natale, quando sulla stessa strada in un tragico frontale morirono tre persone: Ester Raccampo, Edoardo Lombardi e Leonardo Nutini. Anche ieri mattina, a pochi chilometri dal punto del tragico incidente, due auto si sono scontrate violentemente, e sono andate distrutte in seguito ad un urto di tipo frontale laterale. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i soccorsi sanitari ed il personale Anas addetto all’igiene ambientale e al ripristino della sede stradale. E la scena che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi, in un primo momento, sembrava ugualmente drammatica. "È un disastro - raccontava sulle prime uno di loro - c’è una macchina distrutta vicino all’uscita di Moriano, e l’altra più avanti, sul viadotto". Stavolta però, nonostante la violenza dello scontro, le cose sono andate meglio, e le auto non si sono incendiate. I feriti sono stati due: un ragazzo di venti anni portato in codice giallo all’ospedale di Borgo San Lorenzo, e un uomo di 60 anni, in codice rosso, portato anche lui all’ospedale del Mugello, per fortuna, dicono le autorità, non in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni per il traffico, che a quell’ora è composto prevalentemente di persone che si spostano per lavoro da e per l’autostrada e la zona artigianale di Barberino di Mugello. Sulle prime la strada è stata bloccata per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, poi è stata riaperta a senso unico alternato. Gli automobilisti hanno potuto utilizzare in alternativa la strada panoramica sull’altro lato del lago.

Nicola Di Renzone