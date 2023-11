Vento forte, barca rompe gli ormeggi a Bilancino e finisce contro la scogliera

Barberino di Mugello (Firenze), 5 novembre 2023 – Intervento dei vigili del fuoco di Barberino del Mugello intorno alle 11 al lago di Bilancino, per il recupero di una imbarcazione che rompendo gli ormeggi a causa del forte vento è finita contro la scogliera della diga.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto l'imbarcazione con il natante e trainato fino al punto di rimessaggio. Operazioni rese difficili per le forti raffiche di vento. Per fortuna non ci sono feriti.