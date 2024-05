Bigi e l’operazione Ischia: "Club comprato col ’nero’"

FIRENZE

Altri 250mila euro in contanti, più altri preziosi di valore, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nel corso delle perquisizioni a carico dell’imprenditore della ristorazione Alessandro Bigi, fiorentino, ritenuto dalla Dda di Firenze un membro di un’associazione per delinquere, composta dal suo socio Eluert Kamami e da un’altra albanese, che avrebbe riciclato soldi in nero in numerose attività di ristorazione nel centro di Firenze.

Ma sotto la lente d’ingrandimento dei pm Luca Tescaroli e Christine Von Borries è finita anche l’operazione che ha portato Bigi, indagato a piede libero, a investire nella società calcistica dell’Ischia, militante in serie D. Bigi, assieme all’ex portiere della Fiorentina Pino Taglialatela (indagato per impiego di denaro di provenienza illecita), lo scorso febbraio si è presentato alla stampa come nuovo presidente del club. Secondo la ricostruzione della Dda, Taglialatela avrebbe ceduto il 50% della società al prezzo formale di 9.157 euro quando in realtà avrebbe incassato 100mila euro in contanti. L’ex portiere è accusato a sua volta di aver emesso fatture false per una sponsorizzazione.

Ma l’aspetto che più inquieta di questa inchiesta è l’origine della provvista con cui i due soci, Bigi e Kamami, avrebbe dato vita un impero di locali e attività nel centro di Firenze. Tant’è che su questo aspetto è al lavoro anche l’anticorruzione albanese.

Il fenomeno dello “shopping“ degli albanesi nei ristoranti nelle vie che brulicano di turisti aveva destato l’attenzione anche della Dia, che nel suo rapporto semestrale consegnato al Parlamento ha analizzato la situazione fiorentina e “denunciato“ la mole di investimenti sospetti, anche in periodo di covid.

Non è sorpresa neanche la Cgil dai risvolti dell’inchiesta della Dda fiorentina, perché, secondo il sindacato "c’è un sistema di illegalità e irregolarità così diffuse che proprio nei settori dei pubblici esercizi e del turismo continua a registrare centinaia e centinaia di vertenze individuali e collettive". "Ciò che sta emergendo in queste ore dalla procura antimafia di Firenze non ci sorprende affatto. Più volte abbiamo sottolineato come infiltrazioni malavitose si accompagnano a forme di sfruttamento e elusione dei diritti di chi lavora. L’illegalità fa male alle imprese regolari e ai diritti nel lavoro".

ste.bro.