Big Academy Il lavoro sale di livello Alta formazione per i manager

di Maurizio Costanzo

Col mercato che richiede figure sempre più qualificate, a Firenze è nata "Big Academy", acronimo di Business Innovation Growth Academy, progetto di alta formazione che si rivolge agli attuali e aspiranti manager delle aziende, che intendono ampliare o perfezionare le proprie competenze professionali. Questo corso, primo nel suo genere in Italia e sostenuto da Fondazione CR Firenze, è frutto della collaborazione tra Baker Hughes, El.En. Group, Kme, Leonardo, Thales e L’Università degli Studi di Firenze. Paolo Ruggeri è presidente di Big Academy e vicepresidente di Nuovo Pignone del gruppo Baker Hughes.

Paolo Ruggeri, da quale esigenza nasce ‘Big Academy’?

"Inizialmente per andare a incidere sulle catene di fornitura. Siamo un’azienda che lavora il 95% per l’esportazione su tutti i mercati del mondo e ci affidiamo a una rete di 1500 fornitori vari, costituita per il 90% di piccole e medie imprese. Il progetto nasce a fine del 2019 mosso dalla necessità di far crescere il livello di managerialità e competitività delle nostre catene di fornitura. Per vincere la concorrenza occorre parlare tutti lo stesso linguaggio".

L’obiettivo del corso?

"Dall’impresa per l’impresa, questo il nostro motto. Pensiamo che una grande azienda debba sentire la responsabilità di mettere il proprio patrimonio di esperienze a disposizione delle filiere per formare ‘manager consapevoli’. Poi nel 2022 abbiamo fatto un passo ulteriore: grazie alla visibiltà del progetto dovuta alla collaborazione con Comune di Firenze e Città Metropolitana, patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, abbiamo constatato che sul territorio toscano esistono altre realtà come la nostra. E così, se la genesi è stata verticale, l’evoluzione è stata orizzontale. Hanno aderito Enegan, Sime e Sirio Solutions Engineering. Si sono aggiunti settori economici diversi tra cui il mondo dei servizi con Legacoop, il fashion, il mondo chimico e farmaceutico, Confindustria Toscana. Altra particolarità: la didattica ha una ’doppia dimensione’, attraverso un sistema di copresenza di docenti universitari e di top manager aziendali. La classe 2022 ha discusso i progetti sviluppati grazie e con il supporto di BiG academy a dicembre, e oggi ci sarà la cerimonia di consegna dei diplomi".

Un consiglio ai giovani: cosa chiede il mercato e quali prospettive hanno?

"C’è una grande difficoltà a trovare figure tecniche: oggi anche un meccanico deve essere formato su discipline digitali. In questo momento è evidente la necessità di formare discipline tecniche a livello sia di diplomati che di laureati, i quali rappresentano le fondamenta per qualsiasi azienda tecnologica per poter crescere ed essere innovative".

Qual è il percorso di studi migliore per un futuro da manager?

"Nel mondo del lavoro vengono richieste soprattutto figure professionali che abbiano sviluppato non solo competenze tecniche ma anche gestionali e di comunicazione. E noi facciamo appunto questo: diamo la possibilità a chi viene da un percorso universitario e ha fatto esperienze in azienda di crescere maturando una visione di insieme. L’obiettivo è trasformare questo corso, dal 2024, in una vera e propria Business School: sarebbe la prima in Toscana".