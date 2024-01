Bici travolta da un furgone Grave un 53enne. Nella stessa strada morì investito suo fratello

Investito da un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta. E’ un dramma che si intreccia con un destino decisamente avverso quello che sta vivendo da un paio di giorni la famiglia di Antonino Benigno, 53 anni, ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Careggi. L’incidente di cui è rimasto vittima, infatti, si è verificato martedì pomeriggio, intorno alle 18, in via del Paradiso all’incrocio con via Guinizzelli. A malapena un chilometro di distanza da via Chiella, la strada dove, nell’ottobre del 2021, venne travolto e ucciso da un’auto il fratello, Massimiliano, che aveva 47 anni. Una storia, la sua, che commosse tutta Campi dove ‘Benigno’, così come lo chiamavano, era conosciutissimo e da tutti ben voluto. Questa, infatti, è la zona dove vive la mamma: Massimiliano, che camminava sul bordo della strada, venne colpito da un’auto guidata da una donna che non si fermò a soccorrerlo. Fu individuata grazie alle telecamere di sorveglianza attive in zona e le cui immagini consentirono ai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di stabilire chi fosse al volante della macchina. Questa volta le cose sono andate in modo diverso: a investire Antonino è stato un uomo originario del Bangladesh che, in base alle informazioni raccolte in seguito all’incidente, non si sarebbe fermato allo stop colpendo in pieno la bicicletta. Un impatto tremendo, che ha sbalzato l’uomo, facendolo cadere rovinosamente a terra. Tante le ferite riportate, la più grave alla testa, oltre a fratture in varie parti del corpo. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, allertati da alcuni cittadini, è intervenuta la Polizia municipale di Campi, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto: per farlo sta verificando anche se nei dintorni siano presenti delle telecamere o se ci siano dei testimoni che abbiano assistito al sinistro. Increduli gli amici, che non riescono a farsi una ragione di come il destino si sia accanito contro questa famiglia: "Una storia pazzesca, dopo quello che era già successo tre anni fa al fratello". Poca voglia di parlare, solo il desiderio che questa volta il finale sia diverso. Costernata anche l’amministrazione comunale che, per voce dell’assessore alla viabilità, Daniele Matteini, come egli stesso ha confermato, aveva già in programma di rifare la segnaletica stradale. Anche questa, se le cose sono andate come ci sono state raccontate, avrebbe potuto fare poco.