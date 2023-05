'BiblioVerdeArtePassi', tornano i percorsi a Firenze

Firenze, 13 maggio 2023 - Passeggiare a Firenze, conoscere i servizi delle biblioteche e il patrimonio artistico locale coniugando la promozione di corretti stili di vita, il mantenimento ed il miglioramento della salute contrastando la sedentarietà e ampliando i benefici legati al benessere psicofisico.

Questi gli obiettivi di 'BiblioVerdeArtePassi', la rassegna di trekking urbano organizzata dal Comune di Firenze che partirà il prossimo 19 maggio.

L'iniziativa, giunta al decimo anno, vuole riscoprire le opere di street art presenti sul territorio grazie alla collaborazione con la galleria internazionale di arte urbana Street Levels Gallery Il progetto, realizzato dal servizio sport del Comune con i fondi 'Pon Metro 2014 - 2020' (un piano che utilizza risorse europee destinate alle città metropolitane), è promosso dalla Società della salute di Firenze, Comune e Azienda Usl Toscana Centro con la collaborazione tecnica di Uisp comitato di Firenze, della Street Levels Gallery e del servizio statistica comunale.

“Movimento e cultura saranno i motivi conduttori di un'iniziativa che coinvolge e raduna, ormai da tempo, tanti cittadini - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione -. L'obiettivo è sempre quello di contrastare la sedentarietà con lunghe passeggiate e l'esplorazione di nuovi itinerari culturali. Anche l’edizione di quest’anno è incentrata su una forma d'arte pubblica e gratuitamente fruibile, sulla quale il Comune ha investito molto negli ultimi anni. Le opere che potranno essere visitate, con il racconto dettagliato dei professionisti della Street Levels Gallery, sono molte e spaziano da interventi liberi a interventi su progetti specifici. Con questa seconda edizione, arricchita di molte opere d'arte pubblica, i percorsi e gli orari pensati per i cittadini prevedono anche l'arrivo in spazi estivi della città come il giardino dell'Orticultura e il Torrino, già luoghi di cultura e svago da godersi al tramonto”.

“Le passeggiate - ha aggiunto l'assessore - fanno seguito ad una serie di attività motorie all'aperto promosse dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto 'Sport all’aperto e non solo”, finanziato sempre con i fondi Pon Metro, con i quali si propone di valorizzare lo sport come elemento di aggregazione, per favorire il ritorno alla socializzazione e all’inclusione come misura a sostegno della popolazione per la ripresa e il benessere dopo la pandemia”.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita su iscrizione. Per iscriversi è necessario mandare una mail a [email protected] indicando: cognome e nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico entro le ore 12 del giovedì che precede la camminata. Tali dati, trattati ai sensi del regolamento privacy EU 2016/679, servono per la copertura assicurativa. Ogni passeggiata è riservata ad un massimo di 50 persone. Le liste dei partecipanti sono stilate in base alla data di iscrizione. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking.