Biblioteche scolastiche a Bagno a Ripoli: 40mila euro per i giovani lettori

Il Comune conferma, con uno stanziamento di 40 mila euro, il progetto delle biblioteche scolastiche: per oltre 40 ore alla settimana i "bibliotecari scolastici" si metteranno a disposizione dei giovani lettori con tanti libri da prendere in prestito, suggerimenti e consigli. Gli studenti saranno anche coinvolti in iniziative creative: letture recitate, laboratori di scrittura, bookcrossing e molto altro. Le attività si rivolgeranno a tutte le sezioni delle primarie con percorsi condivisi con gli insegnanti calibrati sull’età dei bimbi e sulla loro preparazione. Sarà anche l’occasione per capire come funziona una biblioteca e cercare tra i mille libri in dotazione agli istituti scolastici ripolesi quale è adatto alle proprie preferenze di lettura.