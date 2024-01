Biblioteche, ecco il servizio civile

Valorizzare risorse e identità delle biblioteche comunali toscane. È il filo conduttore ed obiettivo del nuovo bando di servizio civile universale "Biblio-Identity" per il quale il Comune di Calenzano cerca un giovane dai 18 ai 28 anni (29 non ancora compiuti). La scadenza per la presentazione delle domande (da inviare esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo htpps://domandaonline.serviziocivile.it selezionando il progetto scelto) è fissata per il prossimo 15 febbraio alle 14. Il bando di selezione e gli elementi essenziali sono consultabili alla pagina di Anci Toscana, raggiungibile anche dal sito Internet del Comune di Calenzano. Il progetto avrà una durata di 12 mesi con un assegno mensile riconosciuto di 507,30 euro. Per presentare la domanda occorre essere in possesso dello Spid.