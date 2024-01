Biblioteche, ecco il servizio civile

C’è tempo fino al quindici febbraio per candidarsi per il servizio civile alla biblioteca comunale di Lastra a Signa.

Il progetto, che mette a disposizione un posto, è promosso da Anci Toscana e si chiama "Biblio-identity".

L’incarico prevede venticinque ore settimanali articolate su cinque giorni, per dodici mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. Può candidarsi chiunque abbia fra i diciotto e i ventotto anni (ventinove non ancora compiuti) e sia cittadino italiano, comunitario o non comunitari regolarmente soggiornante in Italia. Domanda di partecipazione all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.