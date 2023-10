Bibliotecario per un giorno. L’iniziativa per bambini sbarca nel Comune

FIESOLE

I bambini delle scuole fiesolane avranno la possibilità, di vestire i panni del bibliotecario. Il loro compito, ad esempio, sarà quello di consigliare libri ai loro coetanei, riordinare gli scaffali e registrare i prestiti. E’ quanto prevede l’iniziativa "Bibliotecario per un giorno" che sbarca a Fiesole, con il contributo della regione Toscana. "L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini e ragazzi sull’importanza delle biblioteche per le comunità in cui viviamo: luoghi di cultura, di formazione e di incontro. – spiega l’assessore Gian-Marco Cecchini - Abbiamo pensato di valorizzare le nostre Biblioteche rendendo i ragazzi protagonisti delle attività che le animano, operazione possibile grazie alla disponibilità del gestore, la società ‘Il Palinsesto’". I ragazzi impareranno come è organizzata una biblioteca, cosa fa un bibliotecario e come è fatto un libro, impareranno a usare un catalogo e si cimenteranno nella creazione di scaffali tematici. Il progetto coinvolgerà entrambe le sede centrale della biblioteca e si comporrà di 33 incontri, divisi in fasce d’età dai 7 ai 13 anni. Per i bambini più piccoli ci saranno letture animate. Il progetto sarà presentato venerdì 27 ottobre alle 17.30 nella sede della Biblioteca Comunale.

D.G.