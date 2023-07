Biblioteca Ragionieri, Chiusura al Pubblico per Lavori di Ripristino Impianto

La Biblioteca Ragionieri resterà chiusa al pubblico per l’intera giornata di lunedì 17 a causa dei lavori per il ripristino dell’impianto di condizionamento, incompatibili con la presenza di pubblico. Al momento – stando ad una comunicazione inviata agli utenti dalla stessa biblioteca comunale – non è possibile però prevedere esattamente la durata dell’intervento che potrebbe, presumibilmente, protrarsi per più giorni. Quindi è possibile che, in realtà, da lunedì siano necessarie ulteriori chiusure. L’invito a chi frequenta abitualmente le sale di lettura e utilizza i servizi della biblioteca è dunque quello di seguire il sito Internet e i canali social della Ragionieri per ricevere aggiornamenti costanti sulla situazione o di contattare comunque gli operatori della struttura via mail o telefono.