Biblioteca, dono di compleanno

Compie dieci anni la biblioteca comunale "Carlo e Massimo Baldini" a Greve. Progettata dall’architetto Cristiano Cosi, ideata durante il mandato dall’allora sindaco Marco Hagge nel 2013, condivide con la comunità un compleanno speciale. Fatto di parole, libri, autori, lettori, incontri e successi che raccontano il percorso di crescita della sala lettura per rendere la biblioteca sempre più aperta ai giovani. Al compleanno con tanto di torta e candeline, erano presenti il sindaco Paolo Sottani e il vicesindaco Giulio Saturnini che hanno ripercorso la storia con l’ex sindaco Marco Hagge e gli assessori delle precedenti amministrazioni comunali che hanno assistito e seguito l’ideazione e la realizzazione della struttura tra cui Tiziano Allodoli, Simone Secchi, Marisa Pallanti, Letizia Burgassi, Massimo Mariottini, Lorella Rotondi. Un libro in terracotta di Andrea Barbieri, artigiano chiantigiano, è stato consegnato all’architetto Cristiano Cosi. In occasione dei festeggiamenti il vicesindaco Giulio Saturnini ha lanciato l’idea di mettere a disposizione la struttura per i laureati, gli universitari, i ricercatori interessati a condividere e presentare pubblicamente le proprie tesi di laurea. L’iniziativa è stata arricchita dalle letture della bibliotecaria Lucia Donnini. Per il vicesindaco Giulio Saturnini, "L’obiettivo è quello di continuare a lavorare per attribuire alla nostra biblioteca il valore di un punto di riferimento culturale e sociale ad ampio raggio per la nostra comunità. Invitiamo i giovani a utilizzare la biblioteca per mostrare il risultato di un lavoro importante per loro e per i loro genitori". La biblioteca raccoglie oggi oltre 45mila documenti ed è corredata di una sezione specializzata sul Chianti e la Toscana, di una sezione ragazzi e di diverse postazioni multimediali a disposizione degli utenti. La sua costituzione risale al 1880.

Andrea Settefonti