Biblioteca comunale più ampia e più bella

di Lisa Ciardi

Taglio del nastro per le sale e il nuovo allestimento della biblioteca comunale di via Togliatti, a Lastra a Signa. L’inaugurazione si è tenuta ieri, a conclusione dei lavori effettuati negli ultimi mesi. Presenti all’evento, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, la responsabile della stessa biblioteca Fabiola Bini e alcuni rappresentanti dell’istituto comprensivo locale. Oltre agli interventi ufficiali, il pomeriggio ha visto poi momenti di festa, intrattenimento, musica e letture a cura del Teatro delle Arti - Teatro Popolare d’Arte.

"Da tempo avevamo deciso di dare il via a questo progetto di ampliamento della biblioteca comunale – ha detto il sindaco Angela Bagni – un servizio che funziona benissimo e che riceve tanti apprezzamenti dagli utenti, ma che aveva bisogno di nuovi locali e maggiori spazi per implementare le proprie potenzialità e rispondere alle necessità dei vari fruitori. Con questi interventi, oltre a valorizzare questi spazi andando a implementare la loro accessibilità, si creerà anche un collegamento e si favorirà una maggiore relazione intergenerazionale fra gli anziani residenti nel centro sociale e gli utenti della biblioteca".

In particolare, ieri è stata inaugurata la nuova sala ragazzi, collocata nello spazio in cui si trovava precedentemente la sala lettura. Lo spazio è stata dotato di nuove scaffalature, sedute ed elementi di arredo colorati e utili a favorire le attività dedicate ai più piccoli. La sala studio, quella dedicata alla lettura e lo spazio per eventi e iniziative sono stati invece spostati al secondo e terzo piano del Centro Sociale Residenziale in due sale più ampie e luminose.

Il progetto è stato ideato con l’obiettivo di valorizzare la biblioteca comunale, offrendo maggiori opportunità per la fruizione dei servizi e delle attività, in previsione anche di un ampliamento dell’offerta culturale. La modifica si abbina alla trasformazione e all’adeguamento degli spazi all’interno del Centro Sociale Residenziale, una struttura che ospita numerosi anziani autosufficienti e che offre loro anche diversi servizi. La biblioteca è stata dotata di una nuova segnaletica sia nella parte esterna che negli spazi interni. Durante il pomeriggio gli attori e i musicisti del Teatro delle Arti - Teatro Popolare d’Arte hanno guidato i cittadini alla scoperta dei nuovi spazi con una serie di letture per bambini a cura di Eleonora La Pegna. Infine, gli allievi del corso di teatro tenuto da Giulia Cavallini hanno interpretato varie poesie di Mario Luzi e Zazzarazzaz ha tenuto un concerto di canzoni d’autore con Francesco Giorgi (voce e violino) e Lorenzo Bagnoli (voce e chitarra).