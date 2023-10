Biblioteca chiusa per San Luca

Impruneta si prepara a celebrare il suo Patrono. La fiera millenaria si terrà dal 16 al 23 ottobre, mentre la giornata dedicata a San Luca sarà il 17 ottobre, quando tutti gli uffici comunali resteranno chiusi per celebrare la festività. Chiusa per l’intera giornata anche la biblioteca comunale, con sale lettura e prestiti sospesi per un giorno.