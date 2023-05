Bevande ’cool’ e non ’alcool’ Ora la lotta alle dipendenze incrocia quella alla ludopatia

Il SerD – Servizio Dipendenze Mugello dell’Asl Toscana Centro da tempo punta sulla prevenzione. In più ambiti e con iniziative originali. Ieri ad esempio a Barberino di Mugello ha presentato la seconda edizione di "Analcoholic cocktail challenge", nell’ambito del "Canta’ Maggio", la manifestazione che vede sfidarsi i cinque rioni del paese. Ebbene, su proposta dell’Asl e del Comune vi è stata una sfida nella sfida perché i cinque rioni, Girandola, Centro Storico, La Pesa, Giudea e Badia, si sono misurati nella preparazione di un cocktail, da giudicare in base a presentazione, gusto e originalità. Ma niente alcol, un bel cocktail analcolico. Per far passare il messaggio ai giovani che anche una bevanda analcolica può essere cool, di tendenza ma soprattutto un’alternativa salutare con la quale stare insieme e festeggiare. A Borgo San Lorenzo invece il SerD lavora, da tempo, per prevenire e curare il gioco d’azzardo, e pensa anche ai giovani, in quanto le ludopatie sono molto diffuse anche nel mondo giovanile. E oggi, fin dal mattino, si tiene un’iniziativa presso la sede Proforma, in via Sacco e Vanzetti, 26, che inizia con un incontro con le classi prime dell’Istituto Superiore "Chino Chini", tenuto dal direttore SerD Mugello, Gabriele Bardazzi e dal direttore della Società della Salute Mugello, Marco Brintazzoli. Nella sede di Proforma, anche nel pomeriggio, sarà allestita un’area appositamente dedicata e gestita dai ragazzi del "Mugello Boardgame", il gruppo di giovani mugellani che organizza giochi da tavolo moderni, basati su abilità ed ingegno ma anche cooperazione e socializzazione, una modalità ludica che consente di divertirsi ed allenare la mente in una dimensione di relazione con gli altri. Un gioco positivo, con caratteristiche ben diverse da quelle dei giochi d’azzardo.

Paolo Guidotti