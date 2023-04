Bettarini è già in prima linea "Task force e banche dati Adesso scattano le verifiche"

Gli uffici di Palazzo Vecchio, con l’assessore al Bilancio, Giovanni Bettarini in prima fila, si sono già rimboccati le maniche nella lotta all’evasione. "La nostra politica – spiega Bettarini – è di grande rigore su questo fronte. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per qualificare il personale interno anche per il recupero dei crediti evasi. Si tratta di una nostra scelta non obbligata visto che la maggior parte dei Comuni lo fa con l’Agenzia delle Entrate. Questo vale per ogni tipo di credito: da quelli legati ai servizi scolastici, alle multe, alla tassa sul suolo pubblico". L’obiettivo di Palazzo Vecchio è intensificare l’incrocio delle banche dati anche collaborando con la Guardia di Finanza. Ma chi è che non paga e perché? "Il recupero dell’evasione – spiegano da Palazzo Vecchio – sta in realtà nell’individuare nuovi soggetti che devono pagare, ma che finora non lo hanno fatto: non sono censiti per vari motivi. Stiamo lavorando sull’ampliare la base imponibile. Non si tratta solo di volontà di non pagare, spesso sono mancati pagamenti in un certo senso fisiologici. Ad esempio immobili lasciati in eredità o da gestire o persone che hanno preso da poco residenza e non fanno autodenuncia come impone la legge". Verso tutti vale l’obiettivo riscossione: non una richiesta perentoria, tengono a precisare dal Comune. "Ma un percorso di accompagnamento a un piano di rientro graduale, anche attraverso la rateizzazione. Stiamo incrociando sempre più banche dati e ci avvarremo anche della collaborazione della Finanza". L’altra parte del piano sono i controlli porta a porta. "Dopo l’individuazione di persone che potrebbero essere in debito servirà un sopralluogo con la polizia tributaria per vedere la situazione dal vivo e cercare di verificare se, come dicono le banche dati, è effettivamente così. Una vera task force già al lavoro".

Claudio Capanni