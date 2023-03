Betori piange i morti di Cutro "Non possiamo tacere"

"Parlando di morte non possiamo dimenticare la tragedia del terremoto in Turchia e Siria, come pure le ricorrenti stragi di poveri esseri umani, spesso piccoli fanciulli, che sono l’esito della mancata assunzione di responsabilità delle nazioni di fronte al fenomeno migratorio, spesso connesso anch’esso a scenari di guerra, come da ultimo nel naufragio a Cutro". Così in un passaggio dell’omelia, pronunciata dal cardinale arcivescovo Giuseppe

Betori, nella chiesa di San Carlo nella messa per le vittime della guerra in Ucraina e per invocare la pace. Il cardinale ha parlato anche degli eventi drammatici accaduti negli ultimi tempi nell’area del Mediterraneo e ha anche detto che "non possiamo tacere di fronte alla disumanità della guerra e alla disumanità delle tante tragedie in cui la vita umana viene violata, non adeguatamente protetta, non accolta".

A proposito del conflitto in corso nell’est, ha aggiunto l’arcivescovo "il no alla guerra come strumento di soluzione delle controversie tra le nazioni si unisce alla concreta partecipazione alle sofferenze dei fratelli. Come comunità religiosa non abbiamo il potere politico e tantomeno militare di fermare una guerra, ma possiamo e dobbiamo richiamare ai valori della pace e del diritto dei popoli a difendere la propria libertà e identità. Possiamo e dobbiamo però fare appello alla conversione dei cuori. E questo chiediamo qui al Signore. Le preghiere sono più potenti delle bombe, affermava Giorgio La Pira". "Anche noi crediamo" all’affermazione di La Pira, ha proseguito

Betori, "e per questo la nostra speranza resta viva. Siamo stati e siamo testimoni, in questi mesi, della natura diabolica della violenza, ma anche del volto di Dio che è Misericordia. Ho in mente tante storie di generosità, gesti di altruismo e di accoglienza, di lacrime e sorrisi, che alimentano concretamente la speranza del bene che sempre prevale".

Duccio Moschella